НБА. Михайлюк виходить в Детройті на провідні позиції!

Другу гру поспіль Святослав Михайлюк феєрить

Спочатку він вийшов в старті проти ГСВ та набрав 14 очок, а потім стільки же - але тільки з лавки проти першого його клубу в НБА. Він грав і кидав (!!!) у вирішальні хвилини. Коментатори та глядачі Степлс центр були зачаровані.

І нехай в Пістонс травмовані Люк Кеннард, Блейк Гріффін, Маркіф Морріс та Реджі Джексон, прогрес в порівнянні з початком сезону просто фантастичний. Зараз середній показник Святослава 18,5 хвилин за гру. З такими темпами він закінчить на позначці 25.

Ось відео з усіма моментами гри Михайлюка проти Лейкерс https://www.youtube.com/watch?v=4k1LVPSgwfk! Зверніть увагу на його перехоплення! Вони в огляди доволі часто не потрапляють.

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