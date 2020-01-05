Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні день народження святкує володар Кубку Англії, легенда Вімблдону, людина року за версією журналу GQ і володар кількох престижних призів за акторську гру. Вінні Джонсу 55 років!

Футболіст, якого забракував навіть Вотфорд, був змушений починати кар'єру в п'ятому дивізіоні Англії та паралельно підробляти на будівництві. Це назавжди викувало в Вінні залізний характер, змусило битися на полі, не шкодуючи ні себе, ні суперника.

Згодом Джонс доріс до вищої ліги Англії, став капітаном футбольного клубу Вімблдон. За гранично жорстку гру цю команду називали Бандою Психів, про неї говорили: "Якщо вона щось виграє, це буде знущанням над футболом!". Однак Вімблдон виграв, у фіналі Кубка Англії-1988 написавши одну з головних сенсацій в історії англійського футболу.

Згодом Вінні достроково закінчив кар'єру футболіста та почав зніматися в кіно. Гай Річі довірив йому роль у фільмі "Карти, гроші та два стволи, що димлять", який моментально став культовим – а Джонс отримав приз журналу Empire за найкращий кінодебют. В майбутньому Вінні зніметься у багатьох відомих картинах і зіграє ще дуже багато серйозних хлопців.

Один із символів крутості у футболі – людина, яка перемогла навіть рак.

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