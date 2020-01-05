 Вожак Банди Психів який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років! | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Росія - Канада: онлайн-трансляція фіналу молодіжного чемпіонату світу
Сьогодні 21:05 2162 2
Резіспор підтвердив перехід Гармаша
Сьогодні 19:37 978
Турецький клуб орендував Гармаша
Сьогодні 18:36 2095
Ліверпуль - Евертон: онлайн-трансляція матчу Кубка Англії
Сьогодні 18:17 350
Світоліна - Коллінс: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Brisbane International. LIVE
Сьогодні 17:29 667
Марта Костюк проти росіянки Самсонової у фіналі кваліфікації Брісбена: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:15 391
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 11:01 893
Костюк пробилася у фінал кваліфікації в Брісбені
Сьогодні 09:55 520
Еспаньйол вирвав нічию у матчі із Барселоною в 19 турі Ла-Ліги
Вчора 23:56 507
Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії
Вчора 23:17 1953
Блоги
Голи і асисти Гармаша за Динамо
Голи і асисти Гармаша за Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:58 33
Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла
Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:39 455
Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років!
Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років! Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:36 303
"Об'єднується Росія з Україною". Гравець Шахтаря знявся у ролику російських блогерів
"Об'єднується Росія з Україною". Гравець Шахтаря знявся у ролику російських блогерів Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:25 1459
Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона
Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:46 413
Уболівальник Айлендерс жорстко пожартував зі своєї дівчини у Kiss Cam
Уболівальник Айлендерс жорстко пожартував зі своєї дівчини у Kiss Cam Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:06 605
Чому 2020-ті в професійному боксі пройдуть під впливом Володимира Кличка
Чому 2020-ті в професійному боксі пройдуть під впливом Володимира Кличка Андрій Твердохліб
Вчора 15:33 2611
Зваблива та сексуальна: дівчина найкращого молодого футболіста Європи зачаровує
Зваблива та сексуальна: дівчина найкращого молодого футболіста Європи зачаровує Андрій Твердохліб
Вчора 15:15 1692
Відео дня. Феноменальний гол з центра поля було забито у Німеччині
Відео дня. Феноменальний гол з центра поля було забито у Німеччині Андрій Твердохліб
Вчора 13:45 1568
Лень влаштував бійку в матчі НБА
Лень влаштував бійку в матчі НБА Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 888
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:05 Пряма трансляція Росія - Канада: онлайн-трансляція фіналу молодіжного чемпіонату світу 2162 2
20:58 Блог Голи і асисти Гармаша за Динамо 36
20:55 Футбол Дженоа здолав Сассуоло в 18 турі Серії А 56
20:39 Блог Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла 459
20:39 Бокс Бредлі: Усик відбере пояси у Джошуа 391
20:24 Хокей. УХЛ Донбас - Білий Барс 7:3. Огляд матчу 245
20:10 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - Дніпро 0:8. Огляд матчу 174
20:06 RunNews Як біг зимою впливає на нашу імунну систему 187
19:54 Футбол Ліверпуль завдяки диво-голу Джонса переміг Евертон в 1/32 фіналу Кубка Англії 265
19:37 Футбол Резіспор підтвердив перехід Гармаша 978
19:36 Блог Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років! 304
19:23 Футбол СПАЛ - Верона 0:2. Огляд матчу 320
19:06 Пряма трансляція Вашингтон - Cан-Хосе онлайн-трансляція регулярного чемпіонату НХЛ. LIVE 278
19:06 Футбол Алавес зіграв внічию з Бетісом у 19 турі Ла-Ліги 333
18:53 Хокей Визначився бронзовий призер чемпіонату світу U-20 667
18:36 Футбол Турецький клуб орендував Гармаша 2095
18:23 Євро-2020 Тренер збірної Швеції готовий взяти Ібрагімовича на Євро-2020 345
18:17 Пряма трансляція Ліверпуль - Евертон: онлайн-трансляція матчу Кубка Англії 350
18:07 Футбол Тоттенгем не зміг переграти Мідлсбро. Результати 1/32 фіналу Кубка Англії 749
17:52 Футбол Верона впевнено перемогла СПАЛ в 18 турі Серії А 397
17:39 Футбол Брешія - Лаціо 1:2. Огляд матчу 372
17:29 Пряма трансляція Світоліна - Коллінс: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Brisbane International. LIVE 667
17:25 Гандбол Збірна України програла Тунісу і посіла останнє місце на турнірі 506
17:10 Футбол Вільярреал на виїзді переграв Реал Сосьєдад у 19 турі Ла-Ліги 197
17:01 Баскетбол Запоріжжя вдома програло Дніпру у Кубку України 173

Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років!

Сьогодні 19:36 Valeriy Ruchka 304 0
Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні день народження святкує володар Кубку Англії, легенда Вімблдону, людина року за версією журналу GQ і володар кількох престижних призів за акторську гру. Вінні Джонсу 55 років!

Футболіст, якого забракував навіть Вотфорд, був змушений починати кар'єру в п'ятому дивізіоні Англії та паралельно підробляти на будівництві. Це назавжди викувало в Вінні залізний характер, змусило битися на полі, не шкодуючи ні себе, ні суперника.

Згодом Джонс доріс до вищої ліги Англії, став капітаном футбольного клубу Вімблдон. За гранично жорстку гру цю команду називали Бандою Психів, про неї говорили: "Якщо вона щось виграє, це буде знущанням над футболом!". Однак Вімблдон виграв, у фіналі Кубка Англії-1988 написавши одну з головних сенсацій в історії англійського футболу.

Згодом Вінні достроково закінчив кар'єру футболіста та почав зніматися в кіно. Гай Річі довірив йому роль у фільмі "Карти, гроші та два стволи, що димлять", який моментально став культовим – а Джонс отримав приз журналу Empire за найкращий кінодебют. В майбутньому Вінні зніметься у багатьох відомих картинах і зіграє ще дуже багато серйозних хлопців.

Один із символів крутості у футболі – людина, яка перемогла навіть рак.

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()