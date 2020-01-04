 Чому 2020-ті в професійному боксі пройдуть під впливом Володимира Кличка | Блоги | Champion.com.ua
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Чому 2020-ті в професійному боксі пройдуть під впливом Володимира Кличка

Сьогодні 15:33 Андрій Твердохліб 365 0
Чому 2020-ті в професійному боксі пройдуть під впливом Володимира Кличка

Джерело - Братство Кличка.

Дух і досвід одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги Володимира Кличка буде присутній на рингу протягом ще довго часу. У цьому впевнені аналітики німецького видання Sueddeutsche.

"Якщо перший серйозний поєдинок десятиліття може служити орієнтиром для наступної декади, то в суперважкій вазі почнуться цікаві часи. Наприклад, минуле десятиліття почалося з захисту титулу Володимиром Кличком в бою з Едді Чамберс, вся жахливим якого зводилася до його плаща. Наступні 10 років пройшли досить нудно: піковому українцеві не зміг протистояти ніхто.

Однак перший великий поєдинок двадцятих, бачиться захоплюючим і непередбачуваним: 22, лютого Деонтей Уайлдер, чемпіон світу за версією WBC і Тайсон Ф'юрі зустрічаються в Лас-Вегасі. У Вайлдера є неймовірна потужність в кулаках. Ф'юрі - стратег, якого всі бояться, але він також способі здивувати.

Але найцікавіше в іншому: переможець цього поєдинку, ймовірно, буде битися з Ентоні Джошуа, чемпіоном світу за версією трьох інших асоціацій, які все ще несе дух минулого десятиліття: прикладом, а часто і наставником британця є Володимир Кличко. І тому українець надалі впливатиме на надважкий дивізіон. Якщо, звичайно, не вирішить повернутися сам", - цитує німецьке видання Братство Кличка.

Нагадаємо, поєдинок Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа визнали найкращим боєм десятиліття в хевівейті.

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