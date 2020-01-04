Джерело - Чемпіон.

Португальський хавбек Атлетіко Жоао Феліш у 2019 році отримав почесну нагороду Golden Boy - приз найкращому молодому футболістові Європи.

Сам Кріштіану Роналду вмовляв керівництво Ювентуса придбати молоде дарування, проте Жоао поки що залишається у Мадриді. До речі, Атлетіко заплатило за Феліша 126 млн євро.

Усе гаразд у футболіста й на особистій ниві. Його обраниця португалка Маргаріда Койсейру. Дівчина ще досі навчається в школі, і водночас пробує себе в модельному бізнесі і кіно. Маргаріда їзнімається в серіалі Prisionera і рекламує бренди одягу в своєму Instagram. В майбутньому дівчина планує стати професійною актрисою.

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