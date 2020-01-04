Джерело - Чемпіон.

Нападник Кельна U-17 Флоріан Віртц відзнаився фантастичним голом з центра поля.

Взяття воріт сталося одразу після розіграшу м'яча.

TRAUMTOR! 😱



Florian Wirtz aus der #effzeh-U17 hat beim 10:0 gegen Wuppertal eines der schnellsten Tore der Fußballgeschichte geschossen! ⏲️



Wann beginnt die Wahl zum Tor des Jahres, @sportschau? 🙌😄 pic.twitter.com/j3wXi3Sg94 — 1. FC Köln (@fckoeln) December 16, 2019

Нагадаємо, футбольний матч у Мексиці завершився масовими вбивставми.

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