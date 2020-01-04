Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив хет-трик на турнірі імені себе

Джерело - Чемпіон.

Збірна Білорусі здобула перемогу над командою ІІХФ у стартовому матчі XVI міжнародного Різдвяного турніра на приз президента Республіки Білорусь (11:3).

Хет-триком за білорусів відзначився Президент сусідньої країни Олександр Лукашенко.

Збірна України серед ветеранів також з перемоги стартувала в Білорусі. Підопічні Сеуканда впевнено здолали швейцарців (4:1).

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