Салах і Мане розіграли вишукану комбінацію, яка завершилась голом у ворота Шеффілда

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у 21 турі Англійської Прем'єр-ліги грав проти Шеффілд Юнайтед.

На 64-й хвилині матчу лідери мерсисайдців Мохаммед Салах і Сідійо Мане розіграли вишукану "стінку", яка завершилася голом сенегальця. Зазначимо, що у головій атаці взяло участь усього 4 гравці Ліверпуля, включно з голкіпером Аліссоном.

Підсумковий рахунок матчу - 2:0 на користь підопічних Юргена Клоппа.

Нагадаємо, напередодні іранський форвард Брайтона Аліреза Джаханбахш забив космічний гол ножицями через себе у ворота Челсі.

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