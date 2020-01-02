 Салах і Мане розіграли вишукану комбінацію, яка завершилась голом у ворота Шеффілда | Блоги | Champion.com.ua
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Салах і Мане розіграли вишукану комбінацію, яка завершилась голом у ворота Шеффілда

Вчора 23:51 Андрій Твердохліб 147 0
Салах і Мане розіграли вишукану комбінацію, яка завершилась голом у ворота Шеффілда

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у 21 турі Англійської Прем'єр-ліги грав проти Шеффілд Юнайтед.

На 64-й хвилині матчу лідери мерсисайдців Мохаммед Салах і Сідійо Мане розіграли вишукану "стінку", яка завершилася голом сенегальця. Зазначимо, що у головій атаці взяло участь усього 4 гравці Ліверпуля, включно з голкіпером Аліссоном.

Підсумковий рахунок матчу - 2:0 на користь підопічних Юргена Клоппа.

Нагадаємо, напередодні іранський форвард Брайтона Аліреза Джаханбахш забив космічний гол ножицями через себе у ворота Челсі.

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