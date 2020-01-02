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Дворовий пес перервав тренування Шеффілда перед матчем з Ліверпулем

Сьогодні 20:02 Valeriy Ruchka 245 0
Дворовий пес перервав тренування Шеффілда перед матчем з Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.

Розминка гравців Шеффілд Юнайтед перед матчем з Ліверпулем на Енфілді була зупинена нахабною дворнягою, яка справила нужду на тренувальний конус.

Гравці тренувалися в знаменитому парку Стенлі біля Енфілда, коли на поле вибіг пес, звільнив сечовий міхур на один з тренувальних конусів, а потім втік.

Відео ситуації у своєму twitter опублікував сам клуб.

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