Розминка гравців Шеффілд Юнайтед перед матчем з Ліверпулем на Енфілді була зупинена нахабною дворнягою, яка справила нужду на тренувальний конус.

Гравці тренувалися в знаменитому парку Стенлі біля Енфілда, коли на поле вибіг пес, звільнив сечовий міхур на один з тренувальних конусів, а потім втік.

Відео ситуації у своєму twitter опублікував сам клуб.

Just trying to do an activation session in peace 🙄😂#SUFC 🔴pic.twitter.com/YCgPgp9LIo