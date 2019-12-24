Джерело - Чемпіон.

7 років тому каталонська Барселона взяла участь в благодійному футзальному матчі (марафон проти бідності), і в честь Пепа Гвардіола, який завершував свою тренерську кар'єру в цьому чемпіонському клубі, і Тіто Віланови - був призначений новим керівним "гранатових". Знаменно, що команди були розділені і названі Команда Пепа і команда Тіто.

На жаль вболівальники, які в цей вечір створили аншлаг - 14 000 чоловік, не побачили Мессі, але його місце зайняв голкіпер Вальдес, який в цей вечір зіграв в полі, з номером № 10 на спині.

Основний час матчу завершився з рахунком 8:8, а ось хто забивав і переміг в після матчевих пенальті дивіться у відео.

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