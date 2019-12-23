Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі

Джерело - Чемпіон.

На YouTube - каналі Stargorod Sport з'явився новий випуск біатлонних підсумків.

Павло Посохов розбирає етап Кубка світу в Ансі. Кого в чоловічій команді відправляти на ротацію на Кубок IBU? Підгрушна зараз не гірше Підручного? Чому після свят вболівальники точно будуть невдоволені рішеннями тренерів жіночої команди? Як справи у Бо та Фуркада? Як Вірер змагається проти Тандреволд та Екгофф? Головна сенсація гонок в Ансі?

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