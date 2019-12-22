Сайт Favbet не працює: що робити і як зайти в БК Фаворит

Як вже встигли помітити багато гравців, сайт букмекерської контори Фаворит Спорт не працює з 20 грудня.

Головне, що в цій ситуації необхідно знати користувачам, крім причин, чому не заходить на Фаворит, це те, що всі дані клієнтів в системі БК знаходяться в безпеці, і та обставина, що favorit.com.ua не працює, ніяк не позначиться на збереження користувальницьких акаунтів гравців.

Згідно з офіційною інформацією у букмекера техпроблеми з основним доменом. Тому зробити ставки і увійти в особистий кабінет можливо в додатку. У ситуації, що склалася, коли на сайт Фаворит не входить стабільний потік перевірених даних, багатьох цікавить: що робити, якщо Фавбет не відкривається?

По-перше, в разі термінових і невідкладних питань - за винятком тимчасово неактуального, як зайти на Favbet - всі клієнти можуть дзвонити в службу підтримки. По-друге, клієнтам варто стежити за офіційними сторінками Фаворит в соцмережах, де кожне нове оновлення інформації з питання як зайти на Favorit буде опубліковано в першу чергу.

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