Як взяти автограф у футболістів Ліверпуля - ТРЕНДЕЦЬ

Джерело - Чемпіон.

Чи реально на вулиці взяти автограф у футболістів Ліверпуля? ТРЕНДЕЦЬ вирушив до одного з найпопулярніших футбольних клубів світу , щоб взяти автографи. Мохаммед Салах, Садіо Мане, Вірджіл ван Дейк, Роберто Фірміно, Юрген Клопп - побачили всіх! Але все виявилося набагато складніше, ніж можна було уявити.

Погрози від охорони та захист від глоріхантерів. На чому їздять топ зірки світу? Як виглядає база Ліверпуля? Чи вдалося Поворознюку взяти хоч один автограф?

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