Джерело - Чемпіон.

Нападник Порту Зе Луїш грубо порушив правила у матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії проти клубу Санта-Клара.

У середині першого тайму Зе Луїш нокаутував півзахисника Нене ударом ногою в голову. Футболіст Порту намагався пробити по м'ячу, але промахнувся.

За підсумками епізоду форвард отримав жовту картку. Водночас Нене не зміг продовжити зустріч й покинув поле на ношах.

Після гри потерпілому зробили томографію, але про стан футболіста не повідомляється.

Матч завершився перемогою Порту з рахунком 1:0.

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