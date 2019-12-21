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Футболіст Порту нокаутував суперника ударом ногою у голову

Сьогодні 13:02 Valeriy Ruchka 723 0
Футболіст Порту нокаутував суперника ударом ногою у голову

Джерело - Чемпіон.

Нападник Порту Зе Луїш грубо порушив правила у матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії проти клубу Санта-Клара.

У середині першого тайму Зе Луїш нокаутував півзахисника Нене ударом ногою в голову. Футболіст Порту намагався пробити по м'ячу, але промахнувся.

За підсумками епізоду форвард отримав жовту картку. Водночас Нене не зміг продовжити зустріч й покинув поле на ношах.

Після гри потерпілому зробили томографію, але про стан футболіста не повідомляється.

Матч завершився перемогою Порту з рахунком 1:0. 

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