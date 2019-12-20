Про футбольну кар'єру, помилки молодості, заробіток і особисте життя - Денис Бойко

Джерело - Чемпіон.

В останньому випуску проекту Фізкультура гостем став Денис Бойко - володар Суперкубка України з футболу, голкіпер київського Динамо і Збірної України, фіналіст Ліги Європи. В ексклюзивному інтерв'ю Денис розповів про футбольну кар'єру, помилки молодості, заробіток і особисте життя.

Важкий чи характер у Дениса Бойко? За що його штрафував футбольний клуб? Про яку помилку Бойко шкодує з молодості? Як футболісти святкують перемоги? Чи є конкуренція між воротарями? На кого рівняється зі світових зірок футболу? Як Бойко відноситься до ситуації з російськими футболістами Кокоріним і Мамаєвому? Чим займається дружина Дениса Бойко?

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