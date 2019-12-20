Визначили найкращий гол групового етапу Ліги чемпіонів

Найкращим голом групового етапу Ліги чемпіонів був визнаний гол гравця РБ Лейпциг Марселя Забітцера у ворота Зеніта.
У боротьбі за перемогу в голосуванні Забітцер випередив форварда Барселони Луїса Суареса, нападника Інтера Лаутаро Мартінеса і півзахисника Ювентуса Дугласа Косту.
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 December 2019
1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇
2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈
3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉
4) Lautaro Martínez, @Inter_en
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