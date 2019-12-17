Про жереб Шахтаря, перелякане Динамо, і скандал Зозулі - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Останній тур УПЛ показав чимало глобальних проблем наших команд і всього українського футболу. Сергій Болотніков і Михайло Співаковський здивують вас цифрами, інсайдами і роздумами.
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