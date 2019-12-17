 Про жереб Шахтаря, перелякане Динамо, і Зозуля-гейт - ТаТоТаке | Блоги | Champion.com.ua
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Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: легендарному українському тренеру виповнилося 55
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Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка
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13.12.2019 13:17 1393
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою Андрій Твердохліб
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Про жереб Шахтаря, перелякане Динамо, і скандал Зозулі - ТаТоТаке

Сьогодні 11:50 Valeriy Ruchka 259 0
Про жереб Шахтаря, перелякане Динамо, і скандал Зозулі - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Останній тур УПЛ показав чимало глобальних проблем наших команд і всього українського футболу. Сергій Болотніков і Михайло Співаковський здивують вас цифрами, інсайдами і роздумами.

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