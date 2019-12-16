 Українка з 13-м розміром грудей обіцяє побити рекорд Усика. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Українка з 13-м розміром грудей обіцяє побити рекорд Усика

Сьогодні 17:28 Андрій Твердохліб 855 0
Українка з 13-м розміром грудей обіцяє побити рекорд Усика

Джерело - Братство Кличка.

Модель Plus Size Міла Кузнєцова має намір дебютувати в професійному боксі.

Учасниця Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова збирається освоїти нову для себе професію і відразу ставить перед собою серйозні цілі.

"Днями я побувала в музеї Кличко, - розповідає нам Міла. - Подивилася на чемпіонські пояси Віталія та Володимира, одягла рукавички і навіть трохи попрацювала на груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в професійному боксі. Зараз відлітаю в давно заплановану відпустку, по поверненню починаю тренування по боксу.

Параллельно буду оформляти в національній лізі професійного боксу України боксерську ліцензію. Навесні планую дебютувати на професійному рингу. Партнери організовують трансляцію поєдинку. Знаю, що останній бій Олександра Усика увійшов в топ-10 найбільш рейтингових трансляцій на youtube, які дивилися українці. Впевнена, мій дебютний бій поб'є і цей рекорд. Зараз у мене 471 тисяча передплатників в Instagram, до весни буде понад півмільйона, розраховую, що передплатникам буде цікавий цей поєдинок. Є ідеї зробити з нього справжнє шоу", - сказала Кузнєцова сайту Братство Кличка.

Додамо, що параметри Міли 126-86-116 см, зріст 173 см. Українка - володарка 13-го розміру грудей.

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