Модель Plus Size Міла Кузнєцова має намір дебютувати в професійному боксі.

Учасниця Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова збирається освоїти нову для себе професію і відразу ставить перед собою серйозні цілі.

"Днями я побувала в музеї Кличко, - розповідає нам Міла. - Подивилася на чемпіонські пояси Віталія та Володимира, одягла рукавички і навіть трохи попрацювала на груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в професійному боксі. Зараз відлітаю в давно заплановану відпустку, по поверненню починаю тренування по боксу.

Параллельно буду оформляти в національній лізі професійного боксу України боксерську ліцензію. Навесні планую дебютувати на професійному рингу. Партнери організовують трансляцію поєдинку. Знаю, що останній бій Олександра Усика увійшов в топ-10 найбільш рейтингових трансляцій на youtube, які дивилися українці. Впевнена, мій дебютний бій поб'є і цей рекорд. Зараз у мене 471 тисяча передплатників в Instagram, до весни буде понад півмільйона, розраховую, що передплатникам буде цікавий цей поєдинок. Є ідеї зробити з нього справжнє шоу", - сказала Кузнєцова сайту Братство Кличка.