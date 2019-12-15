Влада Седан жорстко потролила Зінченка у його День народження

Джерело - Чемпіон.
Захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку виповнилося 23 роки. Наречена футболіста Влада Седан (Щеглова) вирішила оригінально привітати свого коханого з днем народження.
Дівчина записала кумедний відеоролик в стилі випуску новин, в якому зазначила всі "головні" досягнення Саші.
Раніше, Седан привітала Зінченка з Днем народження.
View this post on Instagram
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua