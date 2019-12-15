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Влада Седан жорстко потролила Зінченка у його День народження

Сьогодні 17:11 Valeriy Ruchka 611 0
Влада Седан жорстко потролила Зінченка у його День народження
#Зінченко, #Седан

Джерело - Чемпіон.

Захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку виповнилося 23 роки. Наречена футболіста Влада Седан (Щеглова) вирішила оригінально привітати свого коханого з днем народження.

Дівчина записала кумедний відеоролик в стилі випуску новин, в якому зазначила всі "головні" досягнення Саші.

Раніше, Седан привітала Зінченка з Днем народження.

 
 
 
 
 
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@v.lada_sedan @m.seredych @footballuatv

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