Влада Седан жорстко потролила Зінченка у його День народження

Джерело - Чемпіон.

Захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку виповнилося 23 роки. Наречена футболіста Влада Седан (Щеглова) вирішила оригінально привітати свого коханого з днем народження.

Дівчина записала кумедний відеоролик в стилі випуску новин, в якому зазначила всі "головні" досягнення Саші.

Раніше, Седан привітала Зінченка з Днем народження.

View this post on Instagram @v.lada_sedan @m.seredych @footballuatv A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96) on Dec 15, 2019 at 3:36am PST

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua