Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: легендарному українському тренеру виповнилося 55

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні 14 грудня найкращому тренеру сучасності Анатолію Ломаченку виповнилося 55 роки.

В першу чергу, як часто його називають, Папаченко відомий результатами роботи з сином Василем. Тандем Ломаченків став справжньою грозою трьох вагових дивізіонів, що закономірно привело до офіційного визнання кращими серед кращих.

Чемпіон зібрав для вас найкращі висловлювання у бік великого тренера.

Боб Арум (промоутер):

"Анатолій - геній. До того ж він працює не тільки з Ломаченко, але і допомагає іншим українцям: Усику, Гвоздику. Він просто геній тактики. Батько Ломаченко справді геній, якщо ми говоримо про бокс. Він відданий своєму синові. Всі в боксі розуміють наскільки цей тренер розумний і хороший".

Олександр Гвоздик (боксер):

"Анатолій Ломаченко створив ту команду (прим. Олександр має на увазі напівпрофесійну команду Українські отамани, учасниками якої були Ломаченко-молодший, Усик, і сам Гвоздик), хоча скромність заважає йому сказати, що це так. Запитайте в Усика: справа не тільки в боксі. Анатолій Миколайович психолог, лідер, ти віриш кожному його слову, адже абсолютно все, що він говорить, приносить користь і працює".

Егіс Клімас (менеджер):

"Анатолій Ломаченко настільки досвідчений хлопець. Він аналізує, вивчає бої і боксерські тенденції. Все, що він говорить, має сенс. І Василь довіряє йому повністю. Але коли вони приїхали в Америку, сам папа Ломаченко попросив нас знайти тренера з великим розумінням титульних боїв, щоб допомогти їм зробити їх команду сильнішою. Це не просто слова. Він може говорити, але він може також і слухати".

Олександр Усик (боксер):

"Бог допомагає нам ... і Анатолій Ломаченко".

Олександр Красюк (менеджер):

"Гассієв - визнаний панчер, але щоб нанести удар, ви повинні стартувати зі зручної позиції. Усик закінчував свої маневри постійними кроками, чим блокував роботу Гассієва, не даючи йому можливості завантажити свою "гармату". Ці самі маневри і були завданням, яке поставив видатний професор Анатолій Ломаченко. Завдяки йому ми були впевнені в нашій перемозі від старту тренувального табору і до кінця 12-го раунду".

Василь Ломаченко (боксер):

"Хочу всім довести, що мій батько - найкращий тренер у світі, він - геній боксу. Тому я і займаюся цим. Я - гра, а батько - гравець".

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