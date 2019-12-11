Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін

Джерело - Чемпіон.

Цього дня, 11 грудня, 1972 року - в Золочеві Львівської області народився Андрій Гусін, який зіграв за збірну України 71 матч, в яких забив дев'ять голів. У національній команді півзахисник дебютував 26 червня 1993 в товариській зустрічі з Хорватією (1:3). У перерві замінив Юрія Грицина і забив м'яч.

А найбільш пам'ятний гол Гусін відправив у ворота збірної Греції (1:0) 8 червня 2005 року. Це був найважливіший виїзний поєдинок в рамках відбору до чемпіонату світу-2006. У складі збірної грав в Німеччині, дійшовши до чвертьфіналу чемпіонату світу.

За київське Динамо Андрій Гусін зіграв 232 матчі та забив 28 голів.

Провівши в Динамо понад десять успішних років, Гусін відправився в Росію, де грав за самарські Крилья Совєтов і раменський Сатурн. У 2010 році входив в тренерський штаб Анжи, а після повернення до Києва працював старшим тренером Динамо-2. Пізніше був тренером Крилья Совєтов і знову Анжи.

Андрій Гусін трагічно загинув 17 вересня 2014 року за Києвом, не впоравшись з керуванням мотоциклом на автодромі ...

Проте сам Гусін надважливім у своїй кар'єрі вважав зовсім інший гол.

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