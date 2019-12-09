18 років тому, 9 грудня 2001 року, легендарний український футболіст Андрій Шевченко відзначився фантастичним голом у чемпіонаті Італії. У той час ще 24-річний гравець Мілана забив приголомшливий м'яч в ворота Ювентуса.

Форвард збірної України отримав пас біля центрального кола, на швидкості обіграв двох захисників і з гострого кута зробив удар по воротах знаменитого Буффона.

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