Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези

Джерело - УАФ.

ПРОДАЖ КВИТКІВ

1. Коли розпочався продаж квитків?

Ви можете подати заявку на квитки онлайн на сайті EURO2020.com/tickets з 14:00 CET середи 4 грудня 2019 року до 14:00 CET середи 18 грудня 2019 року.

2. Хто може придбати квитки?

Згідно з УМОВАМИ ПРОДАЖУ КВИТКІВ НА УЄФА ЄВРО-2020™ кожний заявник на квитки на матчі UEFA EURO 2020 повинен досягти 18 років, або бути старшим.



Згідно рекомендації УЄФА першочергове право придбання квитків на матчі Євро-2020 за участю національної збірної надається офіційному фан-клубу. В Україні таким є фан-рух Вірні Збірній.

Для того, щоб скористатися правом, наданим УЄФА для учасників фан-клубу національної збірної, вже зареєстровані учасники фан-руху "Вірні Збірній"/клубу вболівальників отримають спеціальне повідомлення на електронну адресу з посиланням для реєстрації в лотереї. Заявка прийме участь у лотереї, яка відбудеться вже 4 грудня 2019 року.

Якщо Ви не є учасником фан-руху "Вірні Збірній", але бажаєте до нього приєднатись, щоб збільшити свої шанси на отримання права купити квитки на Евро-2020, ви можете пройти реєстрацію на сайті ffu.ua до 3 грудня 2019 року. Після успішної реєстрації ваша заявка прийме участь в іншій лотереї, яка відбудеться 16 грудня 2019 року.

Звертаємо увагу, що на відміну від інших країн, де члени фан клубу мають право придбати лише один квиток, українські вболівальники – учасники фан-руху Вірні збірній можуть придбати 2 квитки на кожний матч групового етапу за участю збірної України. Це стосується також матчів плей-офф у разі подолання збірною України групового етапу. Більше інформації про такі "умовні квитки" на сайті uefa.com.

Якщо Ви не бажаєте бути учасником фан-руху Вірні збірній, Ви не отримаєте шанс взяти участь у лотереї, але можете подати заявку на загальних умовах на придбання не більше 4-х квитків на кожний

3. Чи потрібен квиток моїй дитині?

Так. Вхід на стадіон дозволено лише після пред’явлення діючого квитка, в тому числі для дітей.

Всім дітям (незважаючи на їх вік) потрібен діючий квиток для входу на стадіон, і у них будуть місця, які їм будуть розподілені. Навіть якщо ваша дитина може сидіти на руках, діючий квиток все рівно потрібний.

Для дітей немає знижених тарифів або знижок.

4. Чи можу я обрати собі місце?

Ви не зможете обрати собі місце; ви можете обрати лише категорію.

ЦІНИ ТА КАТЕГОРІЇ

5. Скільки коштують квитки? Які цінові категорії є в наявності?

Ціни на квитки на Окремі матчі та Follow my Team (умовні квитки):

Усі квитки для вболівальників з обмеженими можливостями (Квитки для осіб з обмеженими можливостями) будуть продаватися за ціною квитків категорії 3 (тобто найдешевшої категорії), незалежно від того, де ці місця знаходяться на стадіоні.

Квитки категорії Fans First - це квитки категорії 3, які продаються за нижчою ціною, ніж стандартні квитки категорії 3. На півфінал та фінал доступна лише обмежена кількість квитків Fans First.

6. Чому квитки на матч-відкриття дорожчі, ніж квитки на інші групові матчі?

Квиток на матч відкриття дає можливість власнику відвідати церемонію відкриття турніру, яка відбудеться перед самим початком матчу на стадіоні "Олімпійський" у Римі в п’ятницю, 12 червня 2020 року. Тому квитки на матч відкриття дорожче, ніж квитки на інші групові матчі.

ОПЛАТА

7. Як я можу оплатити свої квитки?

Квитки можна оплатити будь-якою дебетовою або кредитною карткою Visa / Mastercard з підтримкою Інтернету або через Alipay.

8. Які валюти можна використовувати для оплати квитків?

Усі заявники повинні оплатити свої квитки в євро (€).

Якщо ви проживаєте в одній із країн, що приймають матчі турніру, ви також побачите орієнтовну ціну у вашій місцевій валюті.

9. Чи можу я повернути квитки та отримати повернення коштів? – Оплата

УМОВИ ПРИДБАННЯ КВИТКІВ на ЄВРО-2020 ™ передбачають, що квитки не можна повертати, анулювати чи передавати третім сторонам. Усі продажі остаточні.

Квитки призначені лише для особистого користування заявника та його гостей. Заявники та гості не можуть продавати, пропонувати на продаж, аукціон, перепродавати чи іншим чином передавати свої квитки, якщо це не дозволено УЄФА.

ВХІД НА СТАДІОН

10. Чи потрібно мені якесь посвідчення особи для входу на стадіон?

Вхід на стадіон та відвідування матчів регулюються Stadium Rules та будь-якими іншими законами чи нормативними актами. На стадіон можуть зайти лише уповноважені власники дійсного квитка, які можуть на вимогу надати дійсний фотодоказ, що посвідчує особу у формі офіційного документа (наприклад, національне посвідчення особи, паспорт чи посвідчення водія).

Всім вболівальникам, які відвідують матчі в Санкт-Петербурзі (включаючи громадян Росії та жителів), потрібен FAN ID для доступу на стадіон. FAN ID безкоштовний, і його потрібно запитати на цьому веб-сайті: FAN ID. Поряд із FAN ID, все ще потрібен дійсний паспорт.

КВИТКИ НА МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН / MOBILE TICKETS

11. Як я отримаю свої квитки?

Квитки для мобільних пристроїв, виділені вболівальникам, будуть доставлені у спеціалізовану програму Android / iOS не пізніше ніж за сім днів до початку матчу. Додаткові витрати не застосовуються. Всім вболівальникам буде надіслано інструкцію електронною поштою, коли розпочнеться процес розподілення квитків.

12. Що таке сувенірний квиток?

В болівальники з мобільними квитками, які хотіли б мати друкований квиток як сувенір з матчу, мають можливість замовити сувенірні квитки за додаткову плату в розмірі 10 євро. Плата за сувенірний квиток стосується всього замовлення, а не кожного окремого квитка. Якщо вболівальники обрали варіант з сувенірним квитком, то вони отримають як мобільні, так і сувенірні квитки на всі квитки, придбані в рамках цього замовлення.

Сувенірні квитки будуть доставлені на адресу, вказану у вашій заявці на квитки після закінчення турніру. Сувенірні квитки не надають вам доступ на стадіон; для цього необхідно використовувати лише мобільний квиток.

13. Я йду на матч з друзями. Чи можу я передати їм їх квитки? – Квитки на мобільний телефон

Так. У додатку для мобільних квитків ви зможете передавати квитки своїх друзів на їх телефони. Щойно ви надіслали їм свої квитки, вони будуть видалені з вашого телефону.

Зверніть увагу, що квиток основного заявника не підлягає передачі.

Ми радимо вам не робити жодних орфографічних помилок у електронній адресі при передачі мобільного квитка.

Це однохвилинне відео показує, як користуватися квитками на мобільний телефон:

14. Коли я отримаю свої мобільні квитки? – Квитки на мобільний телефон

Ваші мобільні квитки будуть доставлені безпосередньо на ваш телефон не пізніше ніж за сім днів до матчу. Ви отримаєте електронний лист із поясненням, як встановити додаток (iOS або Android) та завантажити квитки.

У день матчу вам потрібно буде:

• зарядити телефон;

• увімкнути Bluetooth;

• переконайтесь, що дата та час встановлені на місцевий час (тобто часовий пояс, де відбувається спортивна подія);

• покажіть свій телефон із відкритим додатком, щоб уві йти на стадіон.

15. Який додаток мені потрібно використовувати? – Квитки на мобільний телефон

Після отримання електронного листа, що містить інструкції та реєстраційний код, вам потрібно встановити програму ‘UEFA EURO 2020 – Mobile Tickets’ app, яка доступна за посиланням:

· iOS

· Android

16. Я не можу увійти в додаток. Що я повинен зробити? - Квитки на мобільний телефон.

Будь ласка, переконайтеся, що ви ввели всі дані правильно:

1. Ваша електронна адреса

2. Шестизначний реєстраційний код, надісланий електронною поштою.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua