Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань

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Пробігти марафон, перемогти суперника на тенісному корті або боксерському рингу, приборкати силовий тренажер в спортзалі – все це дуже корисно для фігури і для підвищення самооцінки. Часто так буває, що результатом тренування стають не тільки рельєфні м'язи на животі, а й запалення на шкірі, пошкоджені волосся та нігті.

Практично всі активні заняття незалежно від особливостей свого призначення (спортивний тренінг, командні ігри, лікувальна фізкультура, заняття на тренажерах, плавання) супроводжуються посиленою терморегуляцією. До виключень можна з деякою натяжкою віднести статичний стретчинг і уроки йоги для початківців. Тому особливе значення має обов'язкове виконання гігієнічних процедур, які дозволяють не тільки усунути неприємний запах, але й видаляють з поверхні покривів токсини. Дуже добре справляється з вирішенням подібних завдань гель для душу.

Гігієнічний догляд

Окремі виробники пропонують варіанти для професійних спортсменів. Такі продукти можуть не тільки виконувати очищення, а й надавати додаткову дію, наприклад, стимулюють дихання, заспокоюють м'язи після силових тренувань або розігрівають суглоби. Для пакування часто використовуються не флакон, а м'який пакунок, виконаний з картону, поліетилену та алюмінієвої фольги. Такий гель для душу легко розміститься в спортивній косметичці, він ніколи не протече, оскільки кришечка загвинчується, а не притискається.

Деякі відомі бренди пропонують спеціальні серії, в які входять гелі для душу, призначені для виконання гігієнічних процедур після активних тренувань. У рецептуру цих засобів часто включаються синтетичні антисептики. Універсальним варіантом є триклозан. Наукові дослідження підтвердили його дієвість щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій, та на жаль, через свою підвищену активність часто нейтралізує корисні мікроорганізми. Кількість цієї речовини у формулі не повинна перевищувати 0,3%. Звичайно, на етикетці процентний вміст не вказано, але визначити частку цього інгредієнта можна по тому, яке місце він займає в списку складових. Більш м'якою дією відрізняється фарнезол – спиртова сполука, що очищає, дезінфікує, тонізує. До недоліків цього інгредієнта слід віднести можливість алергічних реакцій.

У формули класичних гелів для душу зазвичай включаються:

поверхнево-активні речовини синтетичного або органічного походження;

натуральні масла для пом'якшення покривів;

агенти для зволоження і заспокоєння шкіри (ніацинамід, гліцерин, сквален, екстракти рослин;

барвники, ароматизатори, стабілізатори;

очищена джерельна або термальна вода.

Напис на флаконі 2в1 або 3в1 свідчить про те, що перед вами комбінований продукт. Такі засоби зручні при відвідуванні тренажерного залу або басейну. Перший варіант, крім очищення шкіри, може використовуватися як шампунь, а другий – ще і як пінка для вмивання.

Погіршення стану шкіри та волосся під час тренувань: поширені проблеми та способи їх усунення

З професійними спортсменами зазвичай співпрацює команда фахівців, які контролюють не тільки стан організму свого підопічного, але й дбають про те, щоб звести до мінімуму можливий негативний вплив на шкіру, нігті, волосся. Спортсменам-аматорам часто доводиться вирішувати такі питання самостійно, тому ми підготували добірку найпоширеніших проблем, а також підібрали доступні способи їх вирішення:

Запалення на обличчі і тілі. При підвищеному потовиділенні знижується рівень захисту від бактерій, а також збільшується вироблення підшкірного сала. В такому випадку, необхідно відмовитися від макіяжу, не наносити на шкіру перед тренуванням креми з щільною текстурою, використовувати гель для душу і пінку для вмивання з антибактеріальним ефектом. Перегляньте свій спортивний гардероб. Тісний одяг занадто щільно прилягає до тіла та заважає волозі випаровуватися, не застосовуйте рушники, які видають в тренажерному залі або басейні, а приносьте свої.

Зимові види спорту негативно впливають на шкіру. Дійсно, вітер, сніг і холод знижують захисні функції покривів. Проведені дослідження підтверджують, що шкіра плавців значно менше страждає, ніж, наприклад, у лижників. Зменшити негативний вплив допоможуть спеціальні захисні жирні креми з щільною текстурою.

Волосся після тренування стирчить та погано розчісується. Зазвичай це відбувається з пористими пасмами або при недостатньому зволоженні. Вирішити цю проблему навіть за допомогою правильно підібраних шампуню та кондиціонера досить складно, а ось маска для з рослинними оліями, вітамінами, протеїнами буде дуже корисною. Навіть при використанні шапочки під час плавання в басейні пасма можуть пошкодитись. В такому випадку необхідні косметичні продукти, які виконують глибоке очищення, а також маски та масло для сухих пасом. Використовувати фен можна тільки в щадному температурному режимі, а також перед сушінням наносити на локони термозахисний спрей.

При плаванні в басейні нігті стають занадто м'якими. На нігтьові пластини негативно впливає хлорована вода. Для захисту використовуємо натуральні масла аргани, чайного дерева, жожоба, макадамії або косметичні засоби на їх основі. Коли стан нігтів задовільний, можна обмежитися захисним покриттям для слабких і крихких пластин, яке випускається в таких же флаконах, як і декоративний лак.

У кросівках пітніють ноги. Взуття та шкарпетки слід підбирати в каталогах спортивних марок. Але навіть кросівки з матеріалів, що добре пропускають повітря та шкарпетки, здатні вбирати вологу, не виключають появи підвищеної пітливості. Охолоджувальні гелі з ментолом і камфорою нормалізують потовиділення, покращують кровообіг, знімають набряки, втому.

Правильно підібрані косметичні засоби допоможуть зберегти шкіру та волосся від негативного впливу зовнішніх факторів під час активних занять спортом.

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