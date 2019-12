Українець Святослав Михайлюк останнім часом все частіше став з'являтися в складі Детройт Пістонс.

У зв'язку з цим, телеканал FOX Sports вирішив дати партнерам захисника кумедне завдання - вимовити прізвище Святослава по буквах. Якщо для нас це здається простим завданням, то для американців - майже нездійсненною.

Деррік Роуз, Блейк Гріффін та інші намагалися, але ніхто впоратися не зміг. Зауважимо, що в Штатах нашого баскетболіста частіше називають Сві.

You don't have to spell @DetroitPistons Svi Mykhailiuk's name...but you must recognize his game. His teammates, however, gave it their best shot to accomplish the former. pic.twitter.com/BWIkTZ6Sh3