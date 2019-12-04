У Португалії поєдинок ММА завершився на початку першого раунду, після того як суперники відправили одночасно один одного в нокдаун

Про це повідомляє Мікі Томас y twitter. На турнірі MMA у Лісабоні стався курйозний випадок. Бій між 22-річним Едером Лопесом і 31-річним Дієго Невешом завершився на початку першого раунду, після того як суперники одночасно відправили один одного у нокдаун потужними ударами. Лопес зумів піднятись відразу, а його суперник повернутися в бій не зумів, що і означало перемогу молодшого бійця.

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