Джерело - Чемпіон.

Підручний, Підгрушна, сестри Семеренко, Джима - це традиційні лідери збірної України з біатлону. Їх прізвища, скоріше за все, знайомі навіть тим, хто біатлоном особливо не цікавиться. Проте наша національна команда цими спортсменами не обмежується.

Тому в цьому відео Старгород Спорт пропонує вам подивитися на всіх представників збірної України у цьому сезоні. Їх досягнення, підготовку та перспективи.

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