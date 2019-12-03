Джерело - Чемпіон.

Російський волейболіст Олексій Спірідонов мало не влаштував бійку на дитячому турнірі з тенісу в Уфі, учасницею якого була його дочка.

Конфлікт стався після того, як дочку волейболіста дискваліфікували за рахунку 2:0 на її користь. Причиною для такого рішення послужило те, що Спірідонов надто сильно плескав у долоні.

Волейболіст Уралу ображав інших батьків і суддів, а потім намагався вплутатися в бійку з одним з чоловіків, але сам впав на підлогу.

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