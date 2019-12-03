Джерело - Чемпіон.

Автором найкращого українського голу 2019 року визнана 16-річна Надія Іванченко.

Футболістка випередила Сергія Сидорчука та Георгія Цитаішвілі.

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