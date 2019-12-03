Джерело - Чемпіон.
Автором найкращого українського голу 2019 року визнана 16-річна Надія Іванченко.
Футболістка випередила Сергія Сидорчука та Георгія Цитаішвілі.
Актуально: Усі переможці церемонії Футбольні зірки України-2019
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Добрий ранок! Вчора на церемонії «Футбольні зірки України» обрали кращий гол року. . Насолоджуйтесь кращим голом року від @_marmeladka_07 Надії Іванченко . В обидва турах голосування ( на сторінці у фейсбук, та вчора у прямому ефірі) ви віддали Надії перемогу. . Слідкуйте за жіночим футболом @ffuwomen. Підтримуйте наших дівчат. #уаф #футбольнізіркиукраїни2019
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