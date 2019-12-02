Джерело - Чемпіон.

Рівно рік тому, 2 грудня 2018 року український напівважковаговик Олександр Гвоздик нокаутував Адоніса Стівенсона та став повноцінним чемпіоном світу за версією WBC.

В 11 раунді українець провів кілька феноменальних атак та відправив канадця у глибокий нокаут.

Адоніс Стівенсон після бою був госпіталізований у важкому стані. Боксера помістили у відділення інтенсивної терапії, де лікарі були змушені ввести його в стан штучної коми через крововилив в мозок. Як виявилося, в ході бою спортсмен отримав серйозну черепно-мозкову травму і йому потрібна була операція.

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