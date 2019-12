У матчі 14-го туру чемпіонату Англії Вест Гем здобув виїзну перемогу над Челсі (1:0).

Це був дебютний поєдинок у АПЛ для 33-річного голкіпера "молотобійців" Девіда Мартіна.. Футболіст відстояв свої ворота "на нуль", а після фінального свистка впав на газон і розплакався.

Воротаря відразу ж обступили партнери по команді, які заспокоїли його і допомогли піднятися.

It was like father, like son for West Ham on Saturday as the son of a Hammers icon kept a clean sheet at Stamford Bridge



More: https://t.co/ah9WVnpCUR



pic.twitter.com/TYdWgcqgPQ