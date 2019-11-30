Джерело - Чемпіон.
Шахтар представив промо вирішального поєдинку в заключному, шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів проти Аталанти.
Донецький клуб назвав домашню гру проти італійського суперника вирішальним викликом і закликав фанатів "уболівати до кінця".
Поєдинок шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар - Аталанта відбудеться в Харкові 11 грудня.
Перемога гарантовано виводить чемпіона України до 1/8 фіналу, поразка - залишає команду за бортом турніру.
У разі нічиєї Шахтар вийде з групи, якщо при цьому Манчестер Сіті не програє на виїзді Динамо Загреб.
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