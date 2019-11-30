 Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак

Сьогодні 09:30 Valeriy Ruchka 275 0
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак у розмові з Павлом Посоховим склав такі естафетні 4-ки за всю історію: Віта Семеренко, Джима, Зубрилова, Підгрушна. А у чоловіків: Біланенко, Сєднєв, Дериземля, Підручний. 

Допінг, Росія, трансляції біатлону, 21 рік керівництва федерацією, спорт поза політикою: у великому інтерв'ю для Старгород Спорт Володимир Бринзак, президент Федерації біатлону України розповів чого очікувати від українських спортсменів у новому сезоні. Характери дівчат: Підгрушна, Семеренки, Меркушина, Джима, Абрамова. Про Підручного, Приму, Кільчицького та Семенова. Згадали про скандали, що були з командою у попередні роки. Бринзак оцінив роботу Прокуніна, Велепця і Санітри та пояснив чому федерація буде йти від практики запрошення іноземців. Година дуже яскравої та насиченої розмови.

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