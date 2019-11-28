Рафаїлов — про зарплати, Вернидуба, Шахтар, війну, вболівальників і геїв - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов не побоявся відповісти на усі гострі питання Сергія Болотнікова і Михайла Співаковського. А ще — розповів чимало особистого.

01:48 - Як Зорі вдається вдало працювати на трансферному ринку? Продаж Луніна і найдорожча покупка

08:02 - Який бюджет Зорі, зарплати гравців, чи виходить клуб на самоокупність і чи уникає сплати податків?

13:05 - Рафаїлов починав з автослюсара і роботи на шахті — як він потрапив у футбол?

16:40 - Конфлікти з Вернидубом і причини його звільнення

23:39 - Які були умови Скрипника, чи дорожче він Вернидуба і чому з тренером одразу виник скандал

28:11 - Навіщо Рафаїлову фейсбук і звідки він знає мем про Карла

30:53 - Чи готова Зоря забути про Луганськ, навіщо Рафаїлов їздить на окуповану територію, як він спілкувався з озброєними бойовиками і діставав пістолет, коли в нього намагалась забрати машину

40:34 - Рафаїлов любить біатлон, настільний теніс і книги

42:51 - За що Рафаїлов не любить Шахтар і канали Футбол, як структури Ахметова фінансували Зорю і чому клуб тепер орендує гравців у Динамо

55:48 - Рафаїлов — про свій характер, фізичну форму і... вуса

57:56 - Зоря вважає, що немає смислу працювати з вболівальниками під час війни

1.08:19 - Рафаїлов про геїв: “Для них окремі роздягальні робити?”

1.10:05 - Хто має очолити УПЛ, що Рафаїлов зробив би на цій посаді і чому Зоря розвалила телепул

1.18:20 - Чому Зоря підтримала Олімпік, якого звинуватили в договірняках

1.23:02 - Динамо і Шахтар стимулюють суперників, але Зоря вже третій рік нічого не отримує

1.24:22 - Зоря не готова в цьому сезоні поборотись за срібло

1.24:39 - Рафаїлов проти розширення УПЛ, якщо туди вийдуть Інгулець і подібні клуби

1.27:24 - Рафаїлов — про Шевченка, збірну і молодіжку

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