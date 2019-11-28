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Рафаїлов — про зарплати, Вернидуба, Шахтар, війну, вболівальників і геїв - ТаТоТаке

Сьогодні 13:16 Valeriy Ruchka 409 0
Рафаїлов — про зарплати, Вернидуба, Шахтар, війну, вболівальників і геїв - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов не побоявся відповісти на усі гострі питання Сергія Болотнікова і Михайла Співаковського. А ще — розповів чимало особистого.

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13:05 - Рафаїлов починав з автослюсара і роботи на шахті — як він потрапив у футбол?

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40:34 - Рафаїлов любить біатлон, настільний теніс і книги

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1.10:05 - Хто має очолити УПЛ, що Рафаїлов зробив би на цій посаді і чому Зоря розвалила телепул

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1.27:24 - Рафаїлов — про Шевченка, збірну і молодіжку

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