Форвард який розізлив усю Росію. Роману Яремчуку - 24!

Сьогодні, 27 листопада свій 24 день народження святкує форвард бельгійського Гента та збірної України Роман Яремчук.

Яремчук починав свій футбольний шлях у академіях львівських Карпат і київського Динамо, а в 2016 році дебютував за першу команду киян, вийшовши на поле в матчі Кубка України. Також виступав на правах оренди за Олександрію, а влітку 2017 роки перебрався до Бельгії, підписавши контракт з Гентом.

Виступав за різні юнацькі та молодіжну збірну України, а в 2018 році дебютував у складі національної команди, разом з якою пробився на Євро-2020.

Нагадаємо, Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020.

Нещодавно Роман Яремчук забив шедевральний гол у ворота Вольфсбурга у Лізі Європи.

Ну і як тут не згадати переможний гол у ворота збірної Люксембургу.

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