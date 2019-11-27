В Європі вже повним ходом йде підготовка до Різдва і Нового року, а клуби вже починають вітати своїх фанатів. Серед перших виявився лондонський Вест Гем.

"Молотобойці" опублікували ролик, в якому знявся український вінгер Андрій Ярмоленко. У ньому дівчинка загадує: "Нехай це буде Вест Гемское Різдво", після чого засинає, а на ранок Ярмоленко, Форналс і інші футболісти дарують їй подарунки і спілкуються з її сім'єю.

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