 Ярмоленко виконав бажання дівчинки у казковому ролику Вест Гема. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Ярмоленко виконав бажання дівчинки у казковому ролику Вест Гема

Сьогодні 14:17 Valeriy Ruchka 320 0
Ярмоленко виконав бажання дівчинки у казковому ролику Вест Гема

В Європі вже повним ходом йде підготовка до Різдва і Нового року, а клуби вже починають вітати своїх фанатів. Серед перших виявився лондонський Вест Гем.

"Молотобойці" опублікували ролик, в якому знявся український вінгер Андрій Ярмоленко. У ньому дівчинка загадує: "Нехай це буде Вест Гемское Різдво", після чого засинає, а на ранок Ярмоленко, Форналс і інші футболісти дарують їй подарунки і спілкуються з її сім'єю.

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