Президент Білорусі Олександр Лукашенко узяв участь в олімпійських зборах НОК. Зустріч відбулася за участю спортивних функціонерів та атлетів. Одне з найважливіших питань для обговорення - підбивання підсумків виступу національних команд в нинішньому році і підготовка до Олімпійських ігор 2020 на Токіо.

Президент країни різко висловився з приводу виступів білоруських спортсменів на міжнародній арені.

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