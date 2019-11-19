Люди з усіх куточків України, різних професій і соціальних груп зійшлися на тому, що головна цінність – Свобода

Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко, дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каное Юрій Чебан, перший український чемпіон у фрістайлі Олександр Абраменко, найталановитіша українська гімнастка Христина Погранична, легендарний футбольний воротар Олександр Шовковський записалися в мотиваційному відео до Дня Гідності й Свободи, який Україна відзначає 21 листопада, на честь початку Євромайдану в 2013 році.





Люди з усіх куточків України, різних професій і соціальних груп зійшлися на тому, що головна цінність – Свобода.



Окрім спортсменів, у ролику, який створений з ініціативи Міністерства культури, молоді і спорту взяли участь герої російсько-української війни, волонтери, учасники Революції Гідності, школярі, а також режисер Ахтем Сейтаблаєв, телеведучі Тетяна Висоцька, Олена Фроляк і Олег Панюта, публіцист Юрій Макаров, художник Олександр Ройтбурд, співаки Андрій Хливнюк, Тарас Тополя і Каша Сальцова, директорка інституту книги Олександра Коваль, науковець Ігор Козловський та інші.

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