Збірна України провела офіційне передматчеве тренування на Олімпійському

Джерело - Чемпіон.

Синьо-жовті провели офіційне передматчеве тренування на полі НСК Олімпійський. У занятті взяли участь 23 гравці.

Як і очікувалося, до загальної групи приєднався Віталій Миколенко, в якого був спазм грушовидного м’язу. А от Євген Коноплянка не зумів попрацювати разом з усіма: після обіду в Євгена піднялася температура й почало боліти горло. Півзахисник залишився в готелі, і після повернення з тренування лікарі збірної ухвалять рішення щодо можливості його подорожі разом із командою до Запоріжжя.

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