Джерело - Чемпіон.

Сьогодні минає 20 років стиковому матчу відбіркового турніру на Євро-2000 у столиці Словенії Любляні.

Тоді, 13 листопада 1999 року, Словенія обіграла Україну, забивши до цього часу найтрагічніший гол в історії команди синьо-жовтих.

Тоді Україна забила першою – красивим голом у першому таймі відзначився Андрій Шевченко. Але в другій половині зустрічі словенці зрівняли рахунок – забив один із лідерів команди Златко Захович.

А на 84 хвилині суперник зумів вирвати перемогу після курйозного і красивого голу Міленко Ачимовича з пасу Олександра Шовковського, який невдало вибив м'яча.

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