Останній матч між Динамо та Шахтарем ще раз довів, що поєдинки за участі цих команд завжди дуже гарячі не тільки на полі. Але будемо відвертими так було завжди!

Зараз стоїть питання щоб покарати Динамо за вигуки фанатів на адресу футболістів "гірників".

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Та чомусь це питання не підіймалося коли уболівальники донецького клубу відзначалися не дуже пристойними гаслами чи поведінкою.

Згадаємо 2013-й коли Донбас-Арена разом із місцевими ультрас заряджали "Дави Хохлов". Погодьтеся, що можна було б гравцям Динамо пустити скупу чоловічу сльозу і розцінити ці вигуки як загрозу для власного життя і здоров'я.

А тут взагалі дикість!

Перед матчем Ліги Європи Шахтар - Вікторія донецькі вболівальники свистом та криками "привітали" хвилину мовчання в пам'ять про загиблих українців у революційних сутичках.

На відео видно, як на Донбас Арені скандують "Беркут"! За "Беркут!" тримаючи прапор Росії. Під час телетрансляції це також було чутно досить чітко.

А це торішній матч проти Ворскли. На фото чітко видно кельтський хрест який є одним із найпопулярніших символів, що використовуються білими націоналістами і расистами.

Тому не варто роздувати цю tragic story, бо завтра це може повернутися проти вас. Ми ж пам'ятаємо матч проти Айнтрахта!

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