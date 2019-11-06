Футбольний клуб Оренбург виступає в Російській Прем'єр-Лізі, маючи одного з найбагатших спонсорів країни - Газпром. Але значну частину фінансів на дітей виділяють батьки.

Про це каналу 7-17 розповіла Ірина Аквілонова, мама одного з футболістів.

Однак і в такій ситуації від улюбленого виду спорту вони не відмовляються. Батьки відвідують кожен виїзний турнір, долаючи тисячі кілометрів шляху.

"Всі турніри у нас відбуваються коштом батьків. Умов ніяких немає. Ми займаємося на полі, взятому в оренду. Поле тільки на вулиці, манежів немає. Тренування до листопада теж проводилися на вулиці. Після цього футболісти переходять на заняття в орендований зал, який зовсім невеликий, 12 на 25 метрів, заняття проходять на дерев'яній підлозі",- сказала мама юного футболіста.

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