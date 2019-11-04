Інтерв'ю з Ребровим та про VAR в Україні - Профутбол за 3 листопада

Джерело - Чемпіон.

Ексклюзивне інтерв’ю із Сергієм Ребровим - чи збирається тренер повертатися в Україну та що вважає своєю найбільшою заслугою для Динамо? Найгарячіші моменти матчів 1/8 фіналу Кубка України - зокрема, яскрава перемога Динамо над донецьким Шахтарем.

Система VAR вже в Україні - як вона працюватиме? А також огляди поєдинків 13 туру Чемпіонату України - про це та інше дивись у повному випуску програми Профутбол за 3 листопада 2019 року.

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