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Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ

Сьогодні 12:27 Valeriy Ruchka 194 0
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ

Що може бути харизматичніше, ніж Кополовець та Кобін в одній команді? Команда Минай із маленького закарпатського села стає сенсацією і пробивається в чвертьфінал Кубка України. 

ТРЕНДЕЦЬ відправився в Минай, щоб показати весь колорит, атмосферу та двіж в одній із найвеселіших команд України. Танці, співи, алкоголь, кохання Кополовця, холостяцька квартира... ну і ще трішки футболу.

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