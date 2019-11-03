Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ

Що може бути харизматичніше, ніж Кополовець та Кобін в одній команді? Команда Минай із маленького закарпатського села стає сенсацією і пробивається в чвертьфінал Кубка України.

ТРЕНДЕЦЬ відправився в Минай, щоб показати весь колорит, атмосферу та двіж в одній із найвеселіших команд України. Танці, співи, алкоголь, кохання Кополовця, холостяцька квартира... ну і ще трішки футболу.

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