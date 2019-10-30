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Про анексію Криму та дружбу з Луніним - На хаті у Караваєва

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Про анексію Криму та дружбу з Луніним - На хаті у Караваєва

У черговому випуску рубрики НА ХАТІ покажуть, як живе захисник Динамо і збірної України, Олександр Караваєв.

Олександр розповів про доньку Аріану, перші кроки у футболі і кумирів дитинства, згадав перший виклик в збірну і тренерів, які вплинули на кар'єру, повідав про улюблений клуб, дружбу з Малишевим і Луніним,  анексію Криму, а батьки нашого героя доповнили розповідь про дитинство Караваєва цікавими історіями.

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