Розігруючий Атланти Трей Янг отримав розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба в матчі з Маямі (97:112).

Про це повідомляє The Athletic.

Під час проходу до кільця гравець невдало приземлився, підвернувши праву ногу, після чого не зміг продовжувати гру і відразу покинув майданчик.

Trae Young rolled his ankle and I hate everything pic.twitter.com/dOacv41DRD