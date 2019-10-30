Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.
У матчу 2 туру в Пурпуровій групі на Підсумковому турнірі WTA Еліна Світоліна зіграє проти Симони Халеп.
WTA представила промовідео до гри.
Нагадаємо, феноменальний удар Світоліної став найкращим моментом 1 туру.
Матч Світоліна - Халеп відбудеться 30 жовтня, о 12:30. Пряма трансляція поєдинку на нашому сайті.
Раніше Чемпіон писав про історію зустрічей українки та румунки.
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