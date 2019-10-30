Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.

У матчу 2 туру в Пурпуровій групі на Підсумковому турнірі WTA Еліна Світоліна зіграє проти Симони Халеп.

WTA представила промовідео до гри.

Нагадаємо, феноменальний удар Світоліної став найкращим моментом 1 туру.

Матч Світоліна - Халеп відбудеться 30 жовтня, о 12:30. Пряма трансляція поєдинку на нашому сайті.

Раніше Чемпіон писав про історію зустрічей українки та румунки.

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