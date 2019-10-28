Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна у 1 турі Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen зіграє проти Кароліни Плішкової.

Історія очних протистоянь між суперницями досить насичена. Усього українка та чешка грали між собою 8 разів і кожна має 4 перемоги.

23.05.14 - Нюрнберг (півфінал)

Кароліна Плішкова - Еліна Світоліна 2:6, 6:1, 6:2

30.09.2015 - Ухань (1/8 фіналу)

Кароліна Плішкова - Еліна Світоліна 2:6, 6:4, 6:4

7.11.2015 - Чжухай (плей-оф)

Кароліна Плішкова - Еліна Світоліна 6:3, 6:1

5.01.2016 - Кубок Хопмана

Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 7:5, 6:2

6.01.2017 - Брісбен (півфінал)

Кароліна Плішкова - Еліна Світоліна 6:2, 6:4

19.05.2017 - Рим (1/4 фіналу)

Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 6:2, 7:6 (9)

5.01.2018 - Брісбен (півфінал)

Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 7:5, 7:5

23.10.2018 - Підсумковий турнір (група)

Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 6:3, 2:6, 6:3

Цакаві факти:

Останні три зустрічі залишилися за Світоліною

Українка вигравала 1-й сет 6 разів з 8

Єдиний тай-брейк виграла Світоліна

На Підсумкових турнірах суперниці зустрічалися один раз - перемога Світоліної в 2018 році

У зістрічах на харді рівновага 3:3

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