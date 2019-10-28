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Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти

Сьогодні 07:53 Андрій Твердохліб 241 0
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна у 1 турі Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen зіграє проти Кароліни Плішкової.

Історія очних протистоянь між суперницями досить насичена. Усього українка та чешка грали між собою 8 разів і кожна має 4 перемоги.

23.05.14 - Нюрнберг (півфінал)
Кароліна Плішкова - Еліна Світоліна 2:6, 6:1, 6:2
 
30.09.2015 - Ухань (1/8 фіналу)
Кароліна Плішкова - Еліна Світоліна 2:6, 6:4, 6:4
 
7.11.2015 - Чжухай (плей-оф)
Кароліна Плішкова - Еліна Світоліна 6:3, 6:1
 
5.01.2016 - Кубок Хопмана 
Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 7:5, 6:2
 
6.01.2017 - Брісбен (півфінал)
Кароліна Плішкова - Еліна Світоліна 6:2, 6:4
 
19.05.2017 - Рим (1/4 фіналу)
Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 6:2, 7:6 (9)
 
5.01.2018 - Брісбен (півфінал)
Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 7:5, 7:5
 
23.10.2018 - Підсумковий турнір (група)
Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 6:3, 2:6, 6:3

Цакаві факти:

  • Останні три зустрічі залишилися за Світоліною
  • Українка вигравала 1-й сет 6 разів з 8
  • Єдиний тай-брейк виграла Світоліна 
  • На Підсумкових турнірах суперниці зустрічалися один раз - перемога Світоліної в 2018 році
  • У зістрічах на харді рівновага 3:3

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