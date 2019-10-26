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Регбі. Кубок світу 2019. Англія сенсаційно вийшла в фінал

Сьогодні 14:40 Іван Чуперка 243 0
Регбі. Кубок світу 2019. Англія сенсаційно вийшла в фінал

Вперше з 2007-го року Англія в фіналу Кубку світу. Для багатьох спеціалістів стало сенсацією те, як вони здобули перемогу 19-7.  All Blacks були фаворитами і могли стати першою командою, яка виграла три поспіль Кубки Уебба Елліса. Але новозеландці програли в першу чергу тактично. А якщо бути точним - це англійці їх переграли.

Майбутні фіналісти позбавили Нову Зеландію м'яча. Активно захищалися всі 80 хвилин, мало пасували ногою вперед, а намагалися дорожити кожним м'ячем, кожним сантиметром в нападі. Плюс вони зробили ставку на швидку спробу, витрачаючи купу сил з перших секунд. Я не перебільшив у слові секунд - першу спробу вони реалізували на 98-й секунді!

А потім боротьба, боротьба, боротьба. Це вибило з колії новозеландців. В них не було так би мовити іншого плану на гру. Вони не програвали на Кубках світу 18 матчів поспіль, є чинними володарями двох останніх трофеїв, і не були готові до такого напору британців. І після середини чемпіонату фахівці бачили потенціал тільки в англійців зупинити переможну ходу All Blacks.

Єдині 7 очок вони набрали після дитячої помилки європейців в своїй 5-метровій зоні. Але до цього рахунок був 0:13, і шанс врятувати матч по грі не був. Могла бути друга дитяча помилка, хіба що. Але англійці знов перевели м'яч на поле суперників, змушувала помилятися і забивала голи дальніми ударами після штрафних (хто тільки знайомиться з цим видом спорту – за це дають 3 очки). До всього цього вони продовжували атакувати, але до розпачу їх вболівальників їм не зарахували дві спроби після відеопереглядів.

Коментатори матчу по закінченню тепер були вже дуже обережні в прогнозах, і говорили що ПАР вже не такі однозначні фаворити у завтрашньому півфіналі з Уельсом (11:00 за київським часом). До того ж валійці є вищими за південно-африканцями за рейтингом, а на відміну від жовто-зелених ще не зазнали на цьому турнірі поразок.

 

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