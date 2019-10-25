Михайло Співаковський і Сергій Болотніков розбираються, чому Динамо не змогло обіграти Копенгаген, як Шахтар сам загнав себе в дуже складну турнірну ситуацію, а Олександрія стала найкращим українським клубом в цьому євросезоні.

Таймінг випуску:

02:11 - Гра Динамо — це суцільний мазохізм у порівнянні з Шахтарем

03:52 - Копенаген змусив Динамо так жахливо грати і пропустити

06:13 - Динамо нічого не створило, навіть коли додало після перерви

07:58 - Кого можна виділити в складі киян і як дебютував в ЄК Попов

09:51 - Гол Динамо — заслуга Циганковва

10:55 - Чому Михайличенко не робив заміни

12:26 - Прогноз на друге коло Динамо

13:31 - Олександрія знову приємно вразила

17:06 - Чого ще чекати від команди Шарана

17:40 - Чому у Шахтаря не вийшло перемогти

23:03 - Дикий фол Пятова — намагаємось зрозуміти, що це було

25:22 - Голи Шахтаря — заслуга... Каштру

27:17 - Шахтар серйозно зменшив свої шанси на плей-оф

28:32 - Навіщо Хачеріді перейшов в Динамо Б і яке ще у нього були варіанти

31:42 - Коломойський не збирається відроджувати Дніпро

33:28 - Чому молодіжка грає так невдало

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