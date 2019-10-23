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У анексованому Криму горів колишній стадіон Таврії

Сьогодні 14:22 Valeriy Ruchka 313 0
У анексованому Криму горів колишній стадіон Таврії

В окупованому Сімферополі сталося займання у Центрі спортивної підготовки збірних команд Республіки Крим — колишньому стадіоні Локомотив, який був домашньою ареною місцевої Таврії до анексії Криму РФ.

Як стало відомо пізніше, палати почали підтрибунні приміщення стадіону. Вогонь охопив площу в 300 квадратних метрів.

До гасіння пожежі залучили 30 пожежних, і незабаром її приборкали.

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